Экснардеп Украины сообщил о новом подозрении – в финансировании росгвардии. Фактически он финансирует оккупационные войска государства-агрессора в Крыму.

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В чем подозревают Царева

По данным следствия, бывший член запрещенной в Украине "Партии регионов" в 2014 году уехал в Россию. На сегодняшний день он активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора, чтобы нанести вред обороноспособности Украины. Для сбора информации Царев использует знакомства и связи в стране.

Украинские следователи уже получили доказательства того, что бывший нардеп финансирует вооруженные формирования оккупационных властей на территории оккупированного Крыма. Царев имел там недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова он зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военные росгвардии для обеспечения охранных мер.

Правоохранители установили факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в Ялте. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии России.

Эксрегионалу сообщили новое подозрение

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры Олегу Цареву сообщено о новом подозрении. Ему инкриминировано финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Ранее экснардеп сообщен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.