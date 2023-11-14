Екснардепу України повідомлено про нову підозру – у фінансуванні росгвардії. Фактично він фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму.

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У чому підозрюють Царьова

За даними слідства, колишній член забороненої в Україні "Партії регіонів" у 2014 році виїхав до Росії. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора, щоб завдати шкоди обороноздатності України. Для збору інформації Царьов використовує свої знайомства та зв’язки в країні.

Українські слідчі вже здобули докази того, що колишній нардеп фінансує збройні формування окупаційної влади на території окупованого Криму. Царьов мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова він зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів.

Правоохоронці встановили факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію в Ялті. Їх переведено на рахунки "федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардії Росії.

Ексрегіоналу повідомили нову підозру

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури Олегу Царьову повідомлено про нову підозру. Йому інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Раніше екснардепу повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді.