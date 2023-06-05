Недавно предатель Украины Царев выдал еще одну порцию "мощной" аналитики – мол, на западе Украины сторонников "Единой России" будет гораздо больше, чем в любой другой области. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о заявлении Царева

Сбежавший в Россию девять лет назад Олег Царев неожиданно вспомнил о том, что он украинец. В прямом эфире он начал рассказывать о том, что украинцы на западе страны якобы только и мечтают о приходе российской армии, которая их освободит.

Западная Украина (правильно говорить "запад Украины" - 24 канал) всегда, всегда все армии встречала с караваями и рушниками. Поверьте мне, если и когда наши власти придут на запад Украины, там сторонников "Единой России" будет больше, чем в любой другой области,

– цинично заявил он.

Впрочем, пробелы в исторических знаниях предателя Царева – не новость. Еще в 2014 году во время интервью Общественному телевидению он затруднился ответить на вопрос журналиста, когда началась Вторая мировая война.

Справка. Олег Царев – бывший украинский депутат от Партии регионов. Во время Майдана обещал "зачистить" протест, однако 20 февраля 2014 года бежал в Москву. Ранее заявлял также, что к аннексии Крыма якобы привел Майдан. В начале полномасштабного вторжения активно распространял российскую пропаганду, так что в сентябре 2022 года СБУ сообщила Цареву о подозрении в государственной измене.

Закончил свою "аналитику" Царев заявлением о том, что на западе Украины люди якобы хотят "сильной власти" – а вот какой она будет, не столь уж важно.

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