Нещодавно зрадник України Царьов видав ще одну порцію "потужної" аналітики – мовляв, на заході України прихильників "Єдиної Росії" буде набагато більше, ніж у будь-якій іншій області. Про це він заявив у інтерв'ю російським ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про заяву Царьова
Олег Царьов, що втік до Росії дев'ять років тому, несподівано згадав про те, що він українець. В прямому ефірі він почав розповідати про те, що українці на заході країни начебто тільки і мріють про прихід російської армії, яка їх звільнить.
Західна Україна (правильно казати "захід України" – 24 канал) завжди, завжди усі армії зустрічала з короваями і рушниками. Повірте мені, якщо і коли наша влада прийде на захід України, там прихильників "Єдиної Росії" буде більше, ніж у будь-якій іншій області,
– цинічно заявив він.
Втім, прогалини в історичних знаннях зрадника Царьова – не дивина. Ще 2014 року під час інтерв'ю Громадському телебаченню він не зміг відповісти на запитання журналіста, коли ж почалася Друга світова війна.
Закінчив свою "аналітику" Царьов заявою про те, що на заході України люди нібито хочуть "сильної влади" – а ось якою вона буде, не так вже й важливо.
Які ще безглузді заяви робив Царьов: останні новини
- Нещодавно Царьов розповів про "план розвалу України", який регіонали мали з експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем. Зокрема, Янукович планував переписати конституцію, щоб завжди залишатися президентом. Таким чином він хотів спровокувати західні області України "на сепаратизм".
- Та російською владою втікач Царьов чомусь теж невдоволений – її він звинувачує у тупості та корупції. Спровокувало ці заяви відео з солдатом-окупантом, що підірвав себе гранатою – у його смерті Царьов звинувачує російських посадовців.