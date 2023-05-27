Мужчина воевал в составе 105-й бригады Теробороны, работающей на Бахмутском направлении. Однажды оккупанты начали обстрел, во время которого Олег Дубовой потерял сразу две ноги, но не жажду к жизни.

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Не сразу понял, что произошло

"Начался обстрел, я заскочил в блиндаж. И тут послышался еще взрыв. Я почувствовал, что что-то влетело и ударило в ноги, как такой боли я не чувствовал. У нас там были лежаки, так я успел упасть на тот лежак. И потом посмотрел, а у меня сразу оторвало две ноги", – говорит он.

По словам героя, спас ему жизнь собрат Руслан Махний. Он заскочил в блиндаж и наложил два турникета, ведь наш защитник самостоятельно этого сделать не мог.

Я потерял очень много крови, как уже потом мне говорили, шансов было очень мало, но шанс я получил,

– заметил он.

Обратите внимание! Главный редактор 24 Канала Анастасия Зазуляк открыла сбор для бойцов из 105-й бригады. Необходимо как можно быстрее снабдить их квадрокоптером DJI Mavic 3T Thermal. Пока что удалось собрать 75% суммы, поэтому призываем вас присоединяться и ускорить момент, когда мы можем сказать: "Спасибо! Сбор закрыт!". Для этого переходите по ссылке и пополняйте монобанку для наших защитников.

Он выразил благодарность также тем, кто 2,5 километра нес Олега на носилках по болоту. Все для того, чтобы доставить его к машине, которая уже отвезла в медпункт.

Боец уже дома

В начале мая военный проходил реабилитацию в Тернополе. А уже 27 мая жена Наталья опубликовала сообщение, что Олег Дубовой уже дома.

Возлюбленная нашего героя подчеркнула, что каким бы ни было ранение ее мужа, она знала, что поставит его на ноги, что поддержит.

Я в первые дни ему пообещала хорошие протезы, самые лучшие, потому что он очень хочет вести полноценный образ жизни. Он не из тех, чтобы сидеть, лежать с пультом у телевизора или за компьютером,

– говорит Наталья.

Сам же защитник обратился к своим собратьям, получившим такие же или другие ранения. Он призвал их не падать духом, а также помнить, что всегда есть надежда.

Редакция 24 Канала в пожизненному долгу перед Олегом Дубовым и другими защитниками Украины. Низко кланяемся и благодарим Вас за все!