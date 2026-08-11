Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Как в ГУР пытаются сменить кадры?

По данным журналистов, Олег Иващенко уже начал менять кадры в ведомстве, увольняя людей, которых связывают с предыдущим руководством.

В материале "Неожиданное усиление Татарова, монополия Поклада. Новая реальность в мире силовиков" издание пишет, что новый руководитель ГУР пытается окончательно ослабить влияние Кирилла Буданова. Один из собеседников журналистов в силовых структурах прямо сказал: "Иващенко снял с должностей многих людей Кирилла".

По данным СМИ, в этой кадровой кампании Иващенко опирается на исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада. Именно он, по словам анонимного правоохранителя, помогает определять сотрудников ГУР, которые могут оказаться "в группе риска".

Поклад сообщает Иващенко, что кто-то из сотрудников ГУР может оказаться в "группе риска". Иващенко прислушивается и быстро реагирует,

– цитирует источник издание.

Такое взаимодействие, как утверждают собеседники журналистов, лишь усилило напряжение между Будановым и Покладом. В материале также говорится, что конфликт вышел на уровень Банковой, а сам Буданов якобы выдвинул президенту Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум, связанный с возможным официальным назначением Поклада на должность главы СБУ.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главы СБУ активно выстраивает собственную вертикаль в спецслужбе и проводит кадровые ротации. В то же время в парламенте до сих пор нет достаточного количества голосов для его полноценного утверждения в должности без приставки "исполняющий обязанности".

Как уже отмечалось, масштабные изменения в силовом блоке начались 2 января 2026 года. Тогда президент Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым руководителем ГУР Минобороны. До этого с 26 марта 2024 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

Напомним, до 2 января разведывательное ведомство возглавлял Кирилл Буданов. Впоследствии президент Украины подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем ОП. Этому предшествовало увольнение с должности главы ОП Андрея Ермака