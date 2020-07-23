Из ГБР уволили Корецкого – руководителя следственной группы по делам Порошенко
Руководство Государственного бюро расследований уволило следователя Олега Корецкого. Он был руководителем следственной группы по уголовным делам, касавшимся народного депутата Петра Порошенко.
О своем увольнении сам Олег Корецкий рассказал в комментарии "Главкому". В распоряжении издания также есть документ об увольнении.
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Увольнение состоялось 23 июля. Следователь возглавлял третий отдел управления ГБР по расследованию уголовных нарушений госслужащими. Эту должность сократили из-за смены штатного расписания, а госслужбу самого Корецкого прекратили.
Подписал этот указ исполняющий обязанностей директора ГБР Александра Соколова еще 21 июля. Интересно, что ранее в ГБР уже заявляли, что Корецкий увольняется. Впрочем тогда это объясняли якобы сливом служебной информации.
Указ об увольнении Олега Корецкого из ГБР / Фото "Главкома"
Кто такой Олег Корецкий: коротко
- Он работал в Государственном бюро расследований еще со времен его первого главы Романа Трубы. В последнее время занимал должность руководителя одного из отделов, который занимался уголовными делами против госслужащих.
- В последнее время у него возникали разнообразные конфликты с заместителем главы ГБР Александром Бабиковым и генпрокурором Ириной Венедиктовой. Доходило до того, что Корецкий предлагал им теледебаты.
- Вероятно, они возникли из-за позиции Корецкого о "бесперспективности" дел против Петра Порошенко. Он, в частности, закрыл дело о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и заявил об отсутствии в нем состава преступления.