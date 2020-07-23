Руководство Государственного бюро расследований уволило следователя Олега Корецкого. Он был руководителем следственной группы по уголовным делам, касавшимся народного депутата Петра Порошенко.

О своем увольнении сам Олег Корецкий рассказал в комментарии "Главкому". В распоряжении издания также есть документ об увольнении.

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Увольнение состоялось 23 июля. Следователь возглавлял третий отдел управления ГБР по расследованию уголовных нарушений госслужащими. Эту должность сократили из-за смены штатного расписания, а госслужбу самого Корецкого прекратили.

Подписал этот указ исполняющий обязанностей директора ГБР Александра Соколова еще 21 июля. Интересно, что ранее в ГБР уже заявляли, что Корецкий увольняется. Впрочем тогда это объясняли якобы сливом служебной информации.



Указ об увольнении Олега Корецкого из ГБР / Фото "Главкома"

Кто такой Олег Корецкий: коротко