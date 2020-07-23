Керівництво Державного бюро розслідувань звільнило слідчого Олега Корецького. Він був керівником слідчої групи в кримінальних справах, що стосувалися народного депутата Петра Порошенка.

Про своє звільнення сам Олег Корецький розповів у коментарі "Главкому". У розпорядженні видання також є документ про звільнення.

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Звільнення відбулося 23 липня. Слідчий очолював третій відділ управління ДБР з розслідування кримінальних порушень держслужбовцями. Цю посаду скоротили через зміну штатного розпису, а держслужбу самого Корецького припинили.

Підписав цей указ виконувач обов'язків директора ДБР Олександра Соколова ще 21 липня. Цікаво, що раніше в ДБР вже заявляли, що Корецький звільняється. Втім тоді це пояснювали буцімто зливом службової інформації.



Указ про звільнення Олега Корецького з ДБР / фото "Главкому"

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