З ДБР звільнили Корецького – керівника слідчої групи в справах Порошенка
Керівництво Державного бюро розслідувань звільнило слідчого Олега Корецького. Він був керівником слідчої групи в кримінальних справах, що стосувалися народного депутата Петра Порошенка.
Про своє звільнення сам Олег Корецький розповів у коментарі "Главкому". У розпорядженні видання також є документ про звільнення.
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Звільнення відбулося 23 липня. Слідчий очолював третій відділ управління ДБР з розслідування кримінальних порушень держслужбовцями. Цю посаду скоротили через зміну штатного розпису, а держслужбу самого Корецького припинили.
Підписав цей указ виконувач обов'язків директора ДБР Олександра Соколова ще 21 липня. Цікаво, що раніше в ДБР вже заявляли, що Корецький звільняється. Втім тоді це пояснювали буцімто зливом службової інформації.
Указ про звільнення Олега Корецького з ДБР / фото "Главкому"
Хто такий Олег Корецький: коротко
- Він працював у Державному бюро розслідувань ще з часів його першого очільника Романа Труби. Останнім часом обіймав посаду керівника одного з відділів, що займався кримінальними справами проти держслужбовців.
- Останнім часом у нього виникали різноманітні конфлікти з заступником голови ДБР Олександром Бабіковим і генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. Доходило до того, що Корецький пропонував їм теледебати.
- Імовірно, вони виникли через позицію Корецького щодо "безперспективності" справ проти Петра Порошенка. Він, зокрема, закрив справу щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському" й заявив про відсутність у ній складу злочину.