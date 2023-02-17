Олег Шахрай возглавлял Львовскую таможню последние полгода. Однако в пятницу 17 февраля потерял свои полномочия.

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Почему Олег Шахрай потерял полномочия

В пресс-службе Львовской таможни сообщили, что в этот день завершилось действие приказа руководителя Государственной таможенной службы о назначении Олега Шахрая исполняющим обязанности начальника Львовской таможни. Он исполнял обязанности руководителя Львовской таможни с августа прошлого года.

Сначала его назначили на должность на 3 месяца (до 18 ноября), после чего контракт продлили еще на 3 месяца. Действие контракта больше не продлено. Однако кто будет руководить Львовской таможней в дальнейшем, пока неизвестно.

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