Олег Шахрай втратив очолював Львівську митницю останні півроку. Проте у п’ятницю 17 лютого втратив свої повноваження.
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Чому Олег Шахрай втратив повноваження
У пресслужбі Львівської митниці повідомили, що цього дня завершилася дія наказу керівника Державної митної служби про призначення Олега Шахрая виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. Він виконував обов'язки керівника Львівської митниці з серпня минулого року.
Спершу його призначили на посаду на 3 місяці (до 18 листопада), після чого контракт продовжили ще на 3 місяці. Наразі дію контракту більше не продовжено. Проте хто керуватиме Львівською митницею надалі, поки що невідомо.
Обшуки на митницях: що відомо
- ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора розпочали обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України. Правоохоронці працюють на окремих ділянках державного кордону та у пунктах пропуску.
- Загалом органи встановили приблизно 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблокували.
- Після першочергових слідчих дій у ДБР обіцяли розповісти більше інформації. Але, за попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця. Тобто кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів.