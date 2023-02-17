Олег Шахрай втратив очолював Львівську митницю останні півроку. Проте у п’ятницю 17 лютого втратив свої повноваження.

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Чому Олег Шахрай втратив повноваження

У пресслужбі Львівської митниці повідомили, що цього дня завершилася дія наказу керівника Державної митної служби про призначення Олега Шахрая виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. Він виконував обов'язки керівника Львівської митниці з серпня минулого року.

Спершу його призначили на посаду на 3 місяці (до 18 листопада), після чого контракт продовжили ще на 3 місяці. Наразі дію контракту більше не продовжено. Проте хто керуватиме Львівською митницею надалі, поки що невідомо.

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