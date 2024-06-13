Несколько лет назад нардеп от "Европейской солидарности" купил имение в коттеджном городке "Панская гора" в Сокольниках и скрыл его от государства, записав на 80-летнюю тещу.

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Теща с имуществом на миллионы

Как выяснили журналисты, один из домов в коттеджном городке премиум-класса "Панская гора" возле Львова общей площадью почти 275 квадратных метров принадлежит теще Олега Синютки. Известно, что жилье состоит из четырех комнат и имеет несколько террас. Кроме того, расположен дом с рыночной стоимостью более 300 тысяч долларов на земельном участке в 22 сотки ценой 60 миллионов гривен.

Земля на тещу была оформлена летом 2021 года, а сам дом – в декабре 2022 года. В том же коттеджном городке теща чиновника имеет еще один земельный участок на 17 соток стоимостью 22 миллиона гривен.

Информацию о "владении" своей тещи Синютка не указывал в декларациях.

Выписка из государственного реестра / Фото "ZAXID.NET"

У Синютки якобы "нет" недвижимости

Согласно декларации за 2023 год, ни одна недвижимость, которым владеет его семья, не принадлежит самому нардепу. Так, квартира во Львове площадью около 175 квадратных метров и паркоместо записаны на тещу Анну Тимченко. Жена Наталья Синютка является совладелицей квартиры площадью более 44 квадратных метров и владелицей торгового помещения в Ивано-Франковске. Также вторая половинка нардепа владеет автомобилями Lexus NX200t и Audi Q7. В собственности женщины находится и ООО "Ивано-Франковск Авто ЗАЗ-ДЭУ". Кроме того, она является акционером франковского ПАО "Прайд-инвест".

Кто такой Олег Синютка

54-летний Синютка в 2019 году был избран нардепом от "Европейской солидарности". Также он представляет является председателем партии в области. В 2020 году Синютка попытался баллотироваться в мэры Львова, однако проиграл Садовому.

Ранее с 2014 по 2019 год мужчина возглавлял Львовскую областную госадминистрацию. До этого Синютка работал первым заместителем городского головы Львова.

Недавно, журналисты "Схем" обнаружили у девушки заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого дом за 48 миллионов гривен и новенький "Порше" за 4 миллиона. Привлекает внимание тот факт, что официальный доход подруги чиновника не позволяет ей делать такие дорогостоящие покупки.