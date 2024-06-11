Тишлек до недавнего времени жил в чужой квартире площадью более 140 квадратных метров на столичном Печерске. Кроме этого, он проживал и частном доме своей знакомой под Киевом площадью 320 квадратных метров.
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Тишлек подозревался в получении незаконных подарков
Квартира на Печерске, где проживал экс-заместитель главы Нацполиции, принадлежала консультанту "Большого строительства" Юрию Голику.
В НАПК установили, что пользование этим жильем Тишлек "сэкономил" на аренде 617 тысяч гривен. Это считается незаконным подарком.
Также НАПК выявило, что экс-полицейскому такой незаконный подарок подарила ему Наталья Нечепоренко. Здесь Тишлек сэкономил еще 225 тысяч гривен неоплаченной аренды.
К тому же журналисты установили, что семья Нечепоренко является бизнес-партнерами криминального авторитета из России Андрея Иманали.
Дело в суде развалилось
В Bihus.Info отметили, что НАПК направило дело Тишлека в Печерский райсуд Киева, впрочем, там дело развалилось.
"Суд решил, что определить стоимость аренды квартиры не представляется возможным. В то же время есть доказательства, что Тишлек, оказывается, за собственные средства обставил квартиру на 910 тысяч гривен в то время, как НАПК это обустройство оценило всего в 130 тысяч. То есть якобы таким образом экс-полицейский заплатил за аренду", – удалось узнать журналистам издания.
То, что он получил такие средства, Тишлек объяснил тем, что якобы его жена заняла 4,5 миллиона гривен у своей матери. К слову, теща экс-полицейского живет в России.
Также суд пришел к выводу, что в доме Нечепоренко под Киевом Тишлек вообще не жил.
Судья "замяла" уже не первое такое дело
Журналисты издания узнали, что решение о "захоронении" дела экс-полицейского приняла судья Печерского суда Светлана Гречаная.
Как оказалось, она ее мужем был сотрудник Нацполиции. В журналистском расследовании говорится также о том, что эти супруги имеют недвижимости на 14 миллионов гривен. Впрочем, об этом никакого упоминания в декларациях Гречаной нет.
Вероятно, по данным Bihus.Info, именно она ранее "замяла" дело экс-заместителя председателя Офиса Президента Кирилла Тимошенко – он тоже подозревался в получении незаконных подарков.
Что известно о деле Тишлека
- Журналисты Bihus.Info 26 октября 2023 года опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что жена Тишлека является гражданкой России, и к тому же почти вся ее семья проживала в России, в том числе – и теща. Также, как оказалось, Тишлек имел связи с российским криминальным авторитетом Андреем Иманали.
- Журналисты также заявляли, что жена Тишлека в 2014 году ездила во временно оккупированный Крым и в Россию. В сети даже появились доказательства этого.
- Сам Тишлек заявил об искажении фактов и ничего из расследования не является реальностью. Он подал заявление в ГБР и просил следствие тщательно проверить обнародованные данные.
- На скандал отреагировал министр МВД Игорь Клименко, отстранил Тишлека от исполнения обязанностей и отправил комиссию МВД для проверки в отношении фигуранта.
- Через несколько месяцев после скандала, в декабре 2023 года, Тишлек подал в отставку, как он сам утверждал, по собственному желанию.