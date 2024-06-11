Тишлек до недавнего времени жил в чужой квартире площадью более 140 квадратных метров на столичном Печерске. Кроме этого, он проживал и частном доме своей знакомой под Киевом площадью 320 квадратных метров.

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Тишлек подозревался в получении незаконных подарков

Квартира на Печерске, где проживал экс-заместитель главы Нацполиции, принадлежала консультанту "Большого строительства" Юрию Голику.

В НАПК установили, что пользование этим жильем Тишлек "сэкономил" на аренде 617 тысяч гривен. Это считается незаконным подарком.

Также НАПК выявило, что экс-полицейскому такой незаконный подарок подарила ему Наталья Нечепоренко. Здесь Тишлек сэкономил еще 225 тысяч гривен неоплаченной аренды.

К тому же журналисты установили, что семья Нечепоренко является бизнес-партнерами криминального авторитета из России Андрея Иманали.

Дело в суде развалилось

В Bihus.Info отметили, что НАПК направило дело Тишлека в Печерский райсуд Киева, впрочем, там дело развалилось.

"Суд решил, что определить стоимость аренды квартиры не представляется возможным. В то же время есть доказательства, что Тишлек, оказывается, за собственные средства обставил квартиру на 910 тысяч гривен в то время, как НАПК это обустройство оценило всего в 130 тысяч. То есть якобы таким образом экс-полицейский заплатил за аренду", – удалось узнать журналистам издания.

То, что он получил такие средства, Тишлек объяснил тем, что якобы его жена заняла 4,5 миллиона гривен у своей матери. К слову, теща экс-полицейского живет в России.

Также суд пришел к выводу, что в доме Нечепоренко под Киевом Тишлек вообще не жил.

Судья "замяла" уже не первое такое дело

Журналисты издания узнали, что решение о "захоронении" дела экс-полицейского приняла судья Печерского суда Светлана Гречаная.

Как оказалось, она ее мужем был сотрудник Нацполиции. В журналистском расследовании говорится также о том, что эти супруги имеют недвижимости на 14 миллионов гривен. Впрочем, об этом никакого упоминания в декларациях Гречаной нет.

Вероятно, по данным Bihus.Info, именно она ранее "замяла" дело экс-заместителя председателя Офиса Президента Кирилла Тимошенко – он тоже подозревался в получении незаконных подарков.

Что известно о деле Тишлека