Тишлек донедавна жив у чужій квартирі площею понад 140 метрів квадратних на столичному Печерську. Окрім цього, він проживав і приватному будинку своєї знайомої під Києвом площею 320 метрів квадратних.

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Тишлек підозрювався в отриманні незаконних подарунків

Квартира на Печерську, де проживав ексзаступник голови Нацполіції", належала консультанту "Великого будівництва" Юрію Голику.

У НАЗК встановили, що користування цим житлом Тишлек "зекономив" на оренді 617 тисяч гривень. Це вважається незаконним подарунком.

Такий же подарунок вручила Тишлеку і його знайома Наталя Нечепоренко. Тільки цього разу йдеться про будинок під Києвом. Під час проживання у ньому Тишлек зекономив ще 225 тисяч гривень неоплаченої оренди.

До того ж журналісти встановили, що сім'я Нечепоренко є бізнес-партнерами кримінального авторитета з Росії Андрєя Іманалі.

Справа у суді розвалилася

У Bihus.Info зауважили, що НАЗК направило справу Тишлека до Печерського райсуду Києва, втім, там справа розвалилася.

"Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе. Водночас є докази, що Тишлек, виявляється, за власні кошти обставив квартиру на 910 тисяч гривень у той час, як НАЗК це облаштування оцінило всього у 130 тисяч. Тобто нібито у такий спосіб експоліцейський заплатив за оренду", – вдалося дізнатися журналістам видання.

Те, що він отримав такі кошти, Тишлек пояснив тим, що нібито його дружина позичила 4,5 мільйона гривень у своєї матері. До слова, теща експоліцейського мешкає в Росії.

Також суд дійшов висновку, що у будинку Нечепоренко під Києвом Тишлек взагалі не жив.

Суддя "зам'яла" уже не першу таку справу

Журналісти видання дізналися, що рішення стосовно "поховання" справи експоліцейського ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана.

Як виявилося, вона її чоловіком був співробітник Нацполіції. У журналістському розслідуванні йдеться також про те, що це подружжя має нерухомості на 14 мільйонів гривень. Втім, про це жодної згадки у деклараціях Гречаної немає.

Ймовірно, за даними Bihus.Info, саме вона раніше "зам'яла" справу ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка – він теж підозрювався в отриманні незаконних подарунків.

Що відомо про справу Тишлека