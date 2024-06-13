Кілька років тому нардеп від "Європейської солідарності" купив маєток у котеджному містечку "Панська гора" у Сокольниках і приховав його від держави, записавши на 80-річну тещу.

Дивіться також Суд "зам'яв" справу колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека, – BihusꓸInfo

Теща з майном на мільйони

Як з'ясували журналісти, один з будинків в котеджному містечку преміум-класу "Панська гора" біля Львова загальною площею майже 275 метрів квадратних належить тещі Олега Синютки. Відомо, що житло складається з чотирьох кімнат та має кілька терас. Крім того, розташований будинок із ринковою вартістю у понад 300 тисяч доларів на земельній ділянці у 22 сотки ціною 60 мільйонів гривень.

Земля на тещу була оформлена влітку 2021 року, а сам будинок – у грудні 2022 року. У тому ж котеджному містечку теща посадовця має ще одну земельну ділянку на 17 соток вартістю 22 мільйони гривень.

Інформацію про "володіння" своєї тещі Синютка не вказував у деклараціях.

Витяг з державного реєстру / Фото "ZAXID.NET"

У Синютки нібито "немає" нерухомості

Відповідно до декларації за 2023 рік, жодна нерухомість, яким володіє його родина, не належить самому нардепу. Так, квартира у Львові площею близько 175 метрів квадратних та паркомісце записані на тещу Ганну Тимченко. Дружина Наталя Синютка є співвласницею квартири площею понад 44 квадратних метри та власницею торгового приміщення в Івано-Франківську. Також друга половинка нардепа володіє автівками Lexus NX200t та Audi Q7. У власності жінки перебуває й ТзОВ "Івано-Франківськ Авто ЗАЗ-ДЕУ". Крім того, вона є акціонеркою франківського ПАТ "Прайд-інвест".

Хто такий Олег Синютка

54-річний Синютка у 2019 році був обраний нардепом від "Європейської солідарності". Також він представляє є головою партії в області. У 2020 році Синютка спробував балотуватися у мери Львова, однак програв Садовому.

Раніше з 2014 по 2019 рік чоловік очолював Львівську обласну держадміністрацію. До цього Синютка працював першим заступником міського голови Львова.

Нещодавно, журналісти "Схем" виявили у дівчини заступника генпрокурора Дмитра Вербицького будинок за 48 мільйонів гривень та новенький "Порше" за 4 мільйони. Привертає увагу той факт, що офіційний дохід подруги чиновника не дозволяє їй робити такі дороговартісні покупки.