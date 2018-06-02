Олег – отец, как и вы, – Сеитаблаев просит Трампа помочь освободить Сенцова

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь освободить незаконно заключенного в России другого украинского режиссера Олега Сенцова.

Видеообращение режиссера фильмов "Хайтарма" и "Киборги" опубликовано в Facebook.

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Пприветствую, господин президент. Приветствую, мистер Дональд Трамп. Меня зовут Ахтем Сеитаблаев – я украинский режиссер крымскотатарского происхождения. Но говорить сейчас хочу не о моей оккупированной родине. Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще примерно 70 политических пленников Кремля,

– отметил режиссер.

Сеитаблаев напомнил, что Сенцов уже голодает более двух недель.

"Я знаю его, как человека слова, он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца. Как могут остаться без своих родителей дети 70 заключенных. Олег – отец, такой же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все от вас возможное, чтобы Олег и другие политические пленники Кремля вышли на свободу", – призвал Ахтем Сеитаблаев главу Белого дома.

2 июня по всему миру проходят акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанге. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.