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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Олег – батько, як і ви, – Сеітаблаєв просить Трампа допомогти звільнити Сенцова

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Трампа просять посприяти у звільненні Сенцова
Трампа просять посприяти у звільненні Сенцова / Колаж 24 Каналу

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом допомогти звільнити незаконно ув’язненого у Росії іншого українського режисера Олега Сенцова.

Відеозвернення режисера фільмів "Хайтарма" і "Кіборги" опубліковане у Facebook.

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Вітаю, пане президенте. Вітаю, містер Дональд Трамп. Мене звати Ахтем Сеітаблаєв – я український режисер кримськотатарського походження. Але говорити зараз хочу не про мою окуповану батьківщину. Я хочу просити вашого сприяння у питанні звільнення Олега Сенцова і ще приблизно 70 політичних бранців Кремля,
– зазначив режисер.

Сеітаблаєв нагадав, що Сенцов вже голодує понад два тижні.

"Я знаю його, як людину слова, він справді піде до кінця. Двоє його дітей можуть залишитись без батька. Як можуть залишитись без своїх батьків діти 70 в’язнів. Олег – батько, такий же, як і ви. Він хоче жити у вільній демократичній країні. Будь ласка, зробіть все від вас можливе, щоб Олег та інші політичні бранці Кремля вийшли на свободу", – закликав Ахтем Сеітаблаєв главу Білого дому.

2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Олег Сенцов Новини політики Дональд Трамп Українці в полоні РФ заручники Кіно
Джерело: 24 Канал
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