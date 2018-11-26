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      Олег Березюк: Военное положение – это ответ агрессору

      522 Читати новину українською
      Олег Березюк
      Олег Березюк / pravdainform.com.ua

      "Самопомич" 4 года требовала и добилась того, что закон о введении военного положения принят. В документе по требованию фракции четко прописали, что военное положение будет вводиться на территориях, которые сегодня подвергнуты или могут быть подвергнуты откровенной агрессии врага, где есть война.

      Лидер фракции Олег Березюк отмечает, что также Президент Украины обязан издать указ о применении Вооруженных сил Украины и подать его на утверждение парламента.

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      Кроме того, "Самопомич" призывает разорвать дипломатические отношения с Россией, закрыть консульские представительства, запретить российские каналы и торговлю с Россией, ввести мораторий и прекратить приватизацию объектов критической инфраструктуры. И предостерегает власть от злоупотреблений военным положением в государстве.

      Если Президент или кто-то другой в государстве будет использовать то, что украинские граждане отдали для помощи украинскому воину, не для борьбы с врагом, а для преследования тех, кто борется с режимом – это будет преступление против человечности и народ восстанет,
      – подчеркнул Олег Березюк.

      Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о введении в Украине военного положения. Он будет действовать 30 дней с 28 ноября на территории 10-ти областей.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Военное положение в Украине Олег Березюк
      Источник: 24 канал
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