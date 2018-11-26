Олег Березюк: Воєнний стан – це відповідь агресору

"Самопоміч" 4 роки вимагала і досягла того, що закон про введення воєнного стану ухвалено. У документі на вимогу фракції чітко прописали, що воєнний стан буде вводитись на територіях, які сьогодні піддані або можуть бути піддані відвертій агресії ворога, де є війна.

Лідер фракції Олег Березюк наголошує, що також Президент України зобов‘язаний видати указ про застосування Збройних сил України та подати його на затвердження парламенту.

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Крім того, "Самопоміч" закликає розірвати дипломатичні відносини з Росією, закрити консульські представництва, заборонити російські канали і торгівлю з Росією, ввести мораторій і припинити приватизацію об’єктів критичної інфраструктури. Та застерігає владу від зловживань воєнним станом у державі.

Якщо Президент або хтось інший в державі буде використовувати те, що українські громадяни віддали задля допомоги українському воїну, не для боротьби з ворогом, а для переслідування тих, хто бореться з режимом – це буде злочин проти людяності і народ повстане,

– наголосив Олег Березюк.

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада ухвалила закон про введення в Україні воєнного стану. Він дятиме 30 днів з 28 листопада на території 10-ти областей.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.