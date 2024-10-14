Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем, – Стерненко

Бывшего народного депутата Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем одной из механизированных бригад. Сейчас политик служит в рядах ВСУ и имеет воинское звание лейтенанта.

Об этом сообщил общественный деятель и активист Сергей Стерненко со ссылкой на публикацию командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Дениса Ярославского.

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Экс-нардепа Ляшко назначили комбатом

Ярославский также опубликовал выписку из соответствующего приказа о назначении Ляшко. Этот документ подписан командиром армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Назначить: лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича, начальника отделения беспилотных систем командного пункта штаба управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины – командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады,

– говорится в тексте приказа.

Стоит отметить, что приказ датирован 11 октября 2024 года. Сам Денис Ярославский написал, что его "всерьез начинает беспокоить происходящее".

Экснардепа Ляшко назначили комбатом / Фото: Денис Ярославский

Олег Ляшко вступил в ряды Вооруженных сил Украины в октябре 2022 года. Сам лидер "Радикальной партии" не комментировал новость о своем назначении.