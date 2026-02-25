Обвинял США в войне в Украине и называл Россию жертвой: будут судить экс-депутата Волошина
- Экс-депутата Олега Волошина обвиняют в государственной измене и непредставлении обязательных деклараций.
- Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Прокуроры направили дело бывшего депутата от ОПЗЖ Олега Волошина в суд. Его обвиняют в государственной измене.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России он находился на территории государства-агрессора и сознательно действовал против Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора и hromadske.
За что будут судить Олега Волошина?
По словам прокурора Екатерины Сай, экс-депутат участвовал в программе "Тасс уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Записи этих эфиров также публиковали на YouTube, поэтому они имели широкую аудиторию.
В своих выступлениях Волошин распространял пророссийские месседжи и оправдывал вооруженную агрессию против Украины, начатую еще в 2014 году.
В частности, экс-депутат пытался убедить, что войну якобы спровоцировали США и украинская власть, а Россия является "жертвой" геополитического заговора. Также он формировал образ Украины как зависимого государства и пытался представить ее союзников как врагов России.
Кроме того, в ГБР сообщили, что обвиняемый не подал обязательные ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы, декларацию после прекращения деятельности за период с 1 января по 24 февраля 2023 года, а также годовую декларацию за 2023 год.
Поэтому, кроме государственной измены, Волошину инкриминируют умышленное непредставление декларации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, что в 2023 году Верховная Рада лишила Волошина депутатского мандата. Также экс-депутата объявили в международный розыск, чтобы привлечь к ответственности.
Последние новости о предателях из ОПЗЖ
- Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что древнейший соратник Януковича Александр Ефремов получил российский паспорт 22 декабря 2022 года. В начале полномасштабной войны он выехал из Украины через Словакию. Сейчас он живет в Москве в элитном жилом комплексе "Триумф-Палас", одном из самых высоких небоскребов России.
- Осенью 2025 года нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко был задержан. Ему объявили подозрение в государственной измене. После вторжения он якобы работал из-за рубежа и выполнял задания России, в частности влиял на руководство одного из украинских правоохранительных органов. Речь идет о НАБУ.
- Нардеп Сергей Левочкин из "Платформы за жизнь и мир" оформил опекунство над своей матерью, отметив, что она болеет уже несколько лет. Он заверил, что не будет выезжать из страны.