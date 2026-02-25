Обвинял США в войне в Украине и называл Россию жертвой: будут судить экс-депутата Волошина

Прокуроры направили дело бывшего депутата от ОПЗЖ Олега Волошина в суд. Его обвиняют в государственной измене.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России он находился на территории государства-агрессора и сознательно действовал против Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора и hromadske.

За что будут судить Олега Волошина?

По словам прокурора Екатерины Сай, экс-депутат участвовал в программе "Тасс уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Записи этих эфиров также публиковали на YouTube, поэтому они имели широкую аудиторию.

В своих выступлениях Волошин распространял пророссийские месседжи и оправдывал вооруженную агрессию против Украины, начатую еще в 2014 году.

В частности, экс-депутат пытался убедить, что войну якобы спровоцировали США и украинская власть, а Россия является "жертвой" геополитического заговора. Также он формировал образ Украины как зависимого государства и пытался представить ее союзников как врагов России.

Кроме того, в ГБР сообщили, что обвиняемый не подал обязательные ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы, декларацию после прекращения деятельности за период с 1 января по 24 февраля 2023 года, а также годовую декларацию за 2023 год.

Поэтому, кроме государственной измены, Волошину инкриминируют умышленное непредставление декларации. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в 2023 году Верховная Рада лишила Волошина депутатского мандата. Также экс-депутата объявили в международный розыск, чтобы привлечь к ответственности.

