Как оказалось, паспорт с двуглавым орлом он получил уже давно. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Где сейчас регионал Ефремов?

Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" выяснили, что Ефремов получил российский паспорт еще 22 декабря 2022 года.

В начале полномасштабного вторжения он выехал из Украины через Словакию. Полученный паспорт Ефремов использовал при обслуживании своего счета в российском "Сбербанке", а также в российских фитнес-центрах WorldClass.

Конечно, с журналистами Ефремов отказался общаться – он не ответил на звонки и сообщения.

Предатель живет в Москве в роскошных апартаментах "Триумф-Палас" – это второй по высоте небоскреб в России.

Интересно! В 2017 году политик подал в суд на медийщиков сайта "Без табу", которые назвали его отцом "ЛНР". Говорил, что это клевета.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили "Схемам", что Александр Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся. А материалы дела из оккупации должны были передать в суд на подконтрольной Украине территории. Сейчас в ОГП отмечают, что этого так и не произошло, сейчас "принимаются меры для поиска дополнительных источников получения копий утраченных материалов" упомянутого производства,

– уточнили в СМИ.

Кто такой Александр Ефремов?

Политик в 2010 – 2014 годах возглавлял фракцию Партии регионов в Верховной Раде. Он родился в Луганске, в 1990-е был заместителем главы Луганской ОГА, а затем руководил областной администрацией с 1998 по 2005 годы. В 2005-м стал главой Луганского регионального отделения Партии регионов.

Журналистские расследования свидетельствуют, что люди Ефремова и Ахметова руководили вооруженными сепаратистами, которые захватили в начале апреля 2014 года Донецкую и Луганскую ОГА.

Следователи обвиняют его в государственной измене и том, что он способствовал созданию "ЛНР".