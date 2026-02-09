Як виявилося, паспорт із двоголовим орлом він отримав уже давно. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Де зараз регіонал Єфремов?

Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода" з'ясували, що Єфремов отримав російський паспорт ще 22 грудня 2022 року.

На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України через Словаччину. Отриманий паспорт Єфремов використовував під час обслуговування свого рахунку в російському "Сбербанку", а також у російських фітнес-центрах WorldClass.

Звісно, із журналістами Єфремов відмовився спілкуватися – він не відповів на дзвінки та повідомлення.

Зрадник живе у Москві в розкішних апартаментах "Тріумф-Палас" – це другий за висотою хмарочос у Росії.

Цікаво! В 2017 році політик подав до суду на медійників сайту "Без табу", які назвали його батьком "ЛНР". Говорив, що це наклеп.

Раніше в Офісі генерального прокурора повідомили "Схемам", що Олександр Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався. А матеріали справи з окупації мали передати до суду на підконтрольній Україні території. Нині в ОГП зазначають, що цього так і не відбулося, наразі "вживаються заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій втрачених матеріалів" згаданого провадження,

– уточнили в ЗМІ.

Хто такий Олександр Єфремов?

Політик у 2010 – 2014 роках очолював фракцію Партії регіонів у Верховній Раді. Він народився в Луганську, в 1990-ті був заступником голови Луганської ОДА, а згодом керував обласною адміністрацією з 1998 по 2005 роки. В 2005-му став головою Луганського регіонального відділення Партії регіонів.

Журналістські розслідування свідчать, що люди Єфремова та Ахметова керували озброєними сепаратистами, які захопили на початку квітня 2014 року Донецьку та Луганську ОДА.

Слідчі обвинувачують його в державній зраді та тому, що він сприяв створенню "ЛНР".