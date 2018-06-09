Олега Сенцова обследовали российские врачи

Врачи городской больницы Лабытнанги в Ямало-Ненецком округе провели клинические обследования незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку 14 мая.

Об этом сообщается пресс-служба УФСИН России Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Отмечается, что 8 июня был проведен очередной консилиум врачей "Лабытнангской городской больницы". Медики провели ряд клинических обследований Олега Сенцова и дали рекомендации относительно дальнейшего ведения пациента.

Осужденный Сенцов А.Г., который добровольно отказался от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание,

– отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, политзаключенный России Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинцев. После начала голодовки Сенцов похудел и у него начали выпадать зубы. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.