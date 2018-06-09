Олега Сенцова обстежили російські лікарі

Лікарі міської лікарні Лабитнангі в Ямало-Ненецькому окрузі провели клінічні обстеження незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування 14 травня.

Про це повідомляє прес-служба УФСВП Росії Ямало-Ненецького автономного округу.

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Зазначається, що 8 червня було проведено черговий консиліум лікарів "Лабитнангійської мійської лікарні". Медики провели низку клінічних обстежень Олега Сенцова і надали рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта.

Засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників закладу, де він відбуває покарання,

– зазначається у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, політв’язень Росії Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після початку голодування Сенцов схуд і в нього почали випадати зуби. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.