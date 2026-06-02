Олень Борис сделал первые шаги после перелома и аварии: как проходит его реабилитация

Олень Борис начал делать первые осторожные шаги, опираясь на травмированную ногу. После сложного перелома и длительного периода истощения животное постепенно восстанавливает подвижность благодаря лечению и уходу.

Специалисты надеются, что в просторном вольере Борис сможет полностью восстановить мышцы и вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщают в Wild Animals Rescue Center.

В каком состоянии находится олень Борис?

По словам команды центра, перелом у Бориса заживал длительное время, а из-за общего истощенного состояния в период спасения мышцы травмированной ноги существенно атрофировались. Поэтому животное долгое время не могло полноценно становиться на конечность и нуждалось в постоянном уходе.

Благодаря лечению, качественному кормлению и постоянному уходу мы наконец видим прогресс,

– сообщили в команде спасения.

Сейчас Борис находится в более просторном вольере, где имеет возможность больше двигаться и находиться на солнце. Это, по словам специалистов, является важной частью восстановления мышц и возвращения естественной подвижности.

Олень Борис проходит реабилитацию: смотрите видео

Специалисты надеются, что дальнейшая реабилитация позволит животному постепенно укрепить ногу и полностью восстановиться. В центре добавляют, что каждый такой прогресс является результатом длительной и комплексной работы команды, которая занимается пострадавшими дикими животными.

Почему олень был травмирован?

Олень Борис, который стал настоящей звездой соцсетей благодаря своему доверчивому поведению, дважды попадал в дорожно-транспортные происшествия на Ровенщине. Первая авария произошла в марте, когда животное внезапно выбежало на дорогу и было сбито автомобилем. В результате у Бориса повредился пант – рог, который еще не успел окостенеть, и начал расти неправильно, опасно приближаясь к глазу.

Впоследствии ситуация осложнилась, и ветеринары были вынуждены планировать операцию, однако сначала откладывали ее из-за слабого состояния животного и высоких рисков наркоза. Во время транспортировки в центр спасения произошла еще одна авария, которая, к счастью, не вызвала новых серьезных травм.

Когда состояние Бориса позволило вмешательство, врачи решили удалить опасный рог, который уже находился на расстоянии менее чем в миллиметре от глаза. Операция была сложной, ведь существовал риск как большого кровотечения, так и того, что ослабленный организм не выдержит наркоз.

Вмешательство прошло успешно – без значительной кровопотери, а животное хорошо вышло из анестезии. После операции Борис остался с одним рогом, но его состояние стабилизировалось, и он находится под наблюдением ветеринаров.