Операция опасна: в каком состоянии любимец украинцев олень Борис после тяжелого ДТП

Несколько дней назад известного оленя Бориса из Ривненской области сбила машина. Он поднялся на ноги, но сейчас операция для него может быть опасной.

Подробнее о его состоянии рассказали накануне вечером, 26 марта, в Wild Animals Rescue Center.

Каково состояние оленя Бориса?

Владелец оленя Руслан рассказал, что после отъезда команды "Дома спасенных животных" олень не вставал, а его состояние ухудшилось.

Пока зооволонтер Наталья Попова была в дороге, животному сделали необходимые инъекции.

На момент, когда мы прибыли, состояние животного значительно улучшилось: Борис уже ходит, даже убегает от нас, начал есть и пить,

– рассказали в Wild Animals Rescue Center.

Там добавили, что у Бориса закрытый перелом.

Оценив ситуацию, было принято решение не вмешиваться дополнительно. Ведь это может спровоцировать лишний стресс и существенно навредить животному.

Сейчас оленю нужен полный покой. Ветеринар будет продолжать делать необходимые инъекции.

"Только после стабилизации его состояния можно приступать к решению и подготовке Бориса к операции на конечности в том числе и необходимости ее делать, или когда и как", – отметили в Wild Animals Rescue Center.

Зооволонтеры продолжают следить за состоянием Бориса.

Что известно об инциденте?