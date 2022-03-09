В Олешках люди без оружия вышли на демонстрацию прогонять оккупантов

9 марта 2022 , 17:35
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Источник:

Энергоатом

Украинцы доказали, что могут останавливать зверей-оккупантов голыми руками. Они не боятся выходить к врагу с нашими флагами, чтобы показать: ему здесь не рады.

Следовательно, свою отвагу показали жители Олешки в Херсонской области. Они вышли прогонять оккупантов.

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Люди без оружия гонят российскую армию

Демонстрация против россиян в Олешках была мирной. Люди вышли с символикой Украины. Они таким образом бесстрашно прогоняют оккупантов.

Демонстрация в Олешках: смотрите видео

 

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Автор: Оксана Княжик