Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Аджи Лябиб.

Почему ЕС призывает Россию?

Лябиб назвала ситуацию в оккупированных Олешках в Херсонской области ужасающей. Положение достигло критической отметки из-за изоляции мирного населения российскими войсками. Гражданские лица оказались в осаде без доступа к еде, питьевой воде, медикаментам и базовой медицинской помощи.

Еврокомиссар подчеркнула обязанность государства-оккупанта выполнять требования международного гуманитарного права. Она отметила, что гражданское население должно находиться под защитой, а предоставление гуманитарной помощи – обеспечено.

Гуманитарная помощь должна доходить до людей, которые в ней нуждаются, а гражданскому населению должно быть разрешено выехать. ЕС сотрудничает с соответствующими партнерами и использует все доступные способы для содействия оказанию помощи, в частности людям, оказавшимся на временно оккупированных территориях,

– подчеркнула Лябиб.

Она также заверила в готовности гуманитарных организаций помочь жителям Олешек. "Им нужен безопасный, стабильный и эффективный гуманитарный доступ на местах", – отметила еврокомиссар.

Ситуация в Олешках

Напомним, на оккупированных Россией территориях остаются около 2 тысяч человек, среди которых 50 детей. При этом агрессор ограничивает их возможности получать необходимую помощь и препятствует эвакуации, фактически удерживая город в блокаде.

Последняя доставка продовольствия в город состоялась еще 26 мая. После того как закончились овощи, некоторые жители оказали вынуждены выращивать и есть сорняки.