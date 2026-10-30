Более 750 желающих выехать, колонны разделились: Украина и США об эвакуации из Олешек

30 октября жителям оккупированного города Олешки в Херсонской области была предоставлена возможность эвакуироваться. Режим тишины в зоне гуманитарной миссии сохраняется уже 87 часов без нарушений.

О ходе операции сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Эвакуация из Олешек

Гуманитарная помощь жителям города уже доставлена. По словам Лубинца, желающие имели возможность выехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию. В результате колонны транспорта разделились и уже находятся в пути. Омбудсмен добавил, что также возвращается в Украину.

Режим тишины длится уже 87 часов. Никаких нарушений зафиксировано не было. Благодарю наши Силы обороны Украины за возможность проведения этой гуманитарной миссии!

– подчеркнул Лубинец.

Сколько людей вывозят

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в общей сложности из временно оккупированных Олешек согласились выехать 750 местных жителей. Для эвакуации были задействованы автобусы, машины скорой помощи и полсотни медиков.

Наш приоритет – спасение жизней. Гуманитарный конвой готов к безопасной эвакуации более 750 человек, которые согласились на добровольную эвакуацию из Олешек. Задействованы 25 автобусов, 50 медиков, машины скорой помощи,

– написала Мелания Трамп в соцсети X.

Она также отметила, что весь маршрут в оккупированный город и из него, а также параметры безопасности конвоя "были согласованы по взаимной договоренности между российским и украинским лидерами".

Со своей стороны Лубинец подтвердил, что операция стала возможной благодаря длительным переговорам с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.

Как уже сообщалось, временное перемирие на определенных участках гуманитарной миссии началось 27 октября в 03:00 и должно действовать до вечера 1 ноября. План операции предусматривал разминирование безопасных путей, доставку необходимых грузов гражданским и обеспечение выезда желающих из захваченного россиянами населенного пункта.