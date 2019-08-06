Олешковские пески – вторая по величине пустыня Европы: фантастические фото

Олешковские пески – вторая крупнейшая пустыня Европы. Температура воздуха здесь может достигать 44 градусов, а песок нагревается до невыносимых 75. Поэтому, чтобы насладиться прогулкой по украинской Сахаре советуем запастись водой, головным убором и солнцезащитным кремом.

Конечно, сравнение с Сахарой очень условное. Ведь Олешковские пески меньше в четыре тысячи раз, да и официально это лишь полупустыня.

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Несмотря на это, там тоже есть песчаные дюны, которые мигрируют от порывов ветра. Их высота составляет пять метров, хотя иногда можно наткнуться и на 20-метровые. Кроме того, здесь также возможны песчаные бури. Дело в том, что песок очень мелкий, а потому даже небольшой ветер способен его поднять.



В Олешковских песках есть песчаные дюны, которые мигрируют от порывов ветра

Сейчас пески удалось обуздать. Чтобы они не расползались и не забирали у крестьян угодья, вокруг пустыни высадили более 100 тысяч гектаров сосновых лесов.



Вокруг пустыни высадили более 100 тысяч гектаров сосновых лесов

Олешковские пески манят разных людей – кто-то приезжает на фотосессии. Другие устраивают себе экстремальный курс выживания. Но чаще всего здесь можно услышать рев двигателей: внедорожников, квадроциклов или мотоциклов.



Олешковские пески манят туристов

Но не забывайте, что часть Олешковских песков – это военный полигон, на котором часто проходят учения, поэтому иногда к вам может доноситься гул БТР, звуки от разрыва крупнокалиберных снарядов и пулеметные очереди. А вот во времена Советского Союза пилоты отрабатывали здесь авианалеты. Необычные артефакты можно найти и в наши дни.



Часть Олешковских песков – это военный полигон

Добраться до пустыни несложно. Олешковские пески расположены в 30 километрах от Херсона. Собственным транспортом будет удобнее всего, но можно и автобусами доехать до ближайших сел, а дальше несколько километров пешком через леса.

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Еще одно преимущество – пустыня раскинулась в 30 километрах от Черного моря, поэтому палящие пейзажи можно быстро сменить на прохладную лазурь.