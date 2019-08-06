Олешківські піски – друга за величиною пустеля Європи: фантастичні фото

Олешківські піски – друга найбільша пустеля Європи. Температура повітря тут може сягати 44 градусів, а пісок нагрівається до нестерпних 75. Тож, аби насолодитись прогулянкою українською Сахарою радимо запастися водою, головним убором та сонцезахисним кремом.

Звісно, порівняння із Сахарою дуже умовне. Адже Олешківські піски менші у чотири тисячі разів , та й офіційно це лише напівпустеля.

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Попри це, там теж є піщані дюни, які мігрують від поривів вітру. Їх висота сягає п'ять метрів, хоча іноді можна натрапити й на 20-метрові. Крім того, тут також можливі піщані бурі. Річ у тім, що пісок дуже дрібний, а тому навіть невеликий вітер здатний його підняти.



В Олешківських пісках є піщані дюни, які мігрують від поривів вітру

Зараз піски вдалося приборкати. Аби вони не розповзались та не забирали у селян угіддя, довкола пустелі висадили понад 100 тисяч гектарів соснових лісів.



Довкола пустелі висадили понад 100 тисяч гектарів соснових лісів

Олешківські піски манять різних людей – хтось приїжджає на фотосесії. Інші влаштовують собі екстремальний курс виживання. Та найчастіше тут можна почути рев двигунів: позашляховиків, квадроциклів або ж мотоциклів.



Олешківські піски манять туристів

Але не забувайте, що частина Олешківських пісків – це військовий полігон, на якому часто відбуваються навчання, тому іноді до вас може долинути гул БТР, звуки від розриву великокаліберних снарядів та кулеметні черги. А от за часів Радянського Союзу пілоти відпрацьовували тут авіанальоти. Незвичні артефакти можна знайти й в наші дні.



Частина Олешківських пісків – це військовий полігон

Дістатись до пустелі нескладно. Олешківські піски розташовані за 30 кілометрів від Херсона. Власним транспортом буде найзручніше, але можна й автобусами доїхати до найближчих сіл, а далі кілька кілометрів пішки через ліси.

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Ще одна перевага – пустеля розкинулася за 30 кілометрів від Чорного моря, тож палючі краєвиди можна швидко змінити на прохолодну блакить.