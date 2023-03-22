Россияне убили ее родителей, мужа и детей: медыка Олеся пошла на защиту страны

Год войны и событий изменил жизнь Олеси, Россия забрала у нее самое ценное – семью: родителей, мужа и детей. Пережитое побудило Олесю стать в ряды ВСУ, пока она боевой медик в одной из горно-штурмовых бригад.

Родители Олеся проживали в Мариуполе, когда началась полномасштабная война, они погибли от русских шаров. Дети – погибли при попытке эвакуироваться из Киевщины – в автобус попал вражеский снаряд. Муж Олеси погиб под Бахмутом, когда эвакуировал раненых.

Смотрите также Муж нес на руках к месту эвакуации: трагические детали гибели Татьяны "Мурки" Фесенко

Родителей россияне расстреляли за помощь ВСУ

Олеся родилась в Ростовской области. Родители прошли войну в Афганистане: папа полковник, мама майор. После распада СССР переехали в Луганск.

Затем Олеся переехала в Италию, где выучилась на хирурга и осталась работать по специальности. Родители жили в Луганске до 2014 года. После отказа отца перейти на сторону так называемой ЛНР и угроз, они с женой, мамой Олеси переехали в Мариуполь. Война догнала их снова.

Родители Олеси помогали эвакуировать гражданских из Мариуполя. Уже после оккупации города россиянами и наводки местных предателей, Ирину и Владимира расстреляли.

Тела родителей Олеси пролежали на улице почти 3 месяца, как напоминание другим, что их ждет за помощь украинской армии.

Дети погибли во время эвакуации из Киевской области

Олеся в то время была в Италии. В январе они с мужем решили отправить детей к его родителям под Киев, поскольку в Италии как раз была вспышка коронавируса.

24 февраля Олеся была на дежурстве в больнице. Она узнала о войне от мужа. Он по специальности был военным хирургом, поэтому решил, что в Украине будет более нужен, чем в Италии: собрал вещи, забил автомобиль медикаментами и отправился в Киев на службу.

Родители мужа, с которыми оставались дети Соня (4 года) и Гаврила (11 лет), до последнего верили, что Киев не возьмут. Впрочем, 15 марта было принято решение эвакуироваться. Они пообещали Олесе, что поедут автобусом к ней в Италию.

Они уже были в пути, когда рядом начали падать вражеские снаряды. Один из них попал в эвакуационный автобус Женщина узнала это через несколько часов. Как и о том, что детей больше нет.

Саша вернулся, но ненадолго: не мог пережить горя

Муж Олеси Саша после смерти семьи закрылся от мира, чувствовал вину за то, что сам не забрал малышей, "за то, что как он думал, именно он допустил это горе".

Мужчина отправился на фронт, ближе к "нулю". Вывозил раненых на Бахмутском направлении.

С чувством вины он и ушел из жизни. Через полгода после смерти детей, во время эвакуации раненых из Бахмута автомобиль мужчины попал под обстрел – попала противотанковая управляемая ракета.

Нет смелости смотреть на фото

Олеся осталась одна. Женщина работала с психологом и решила вернуться в Украину и пойти служить в ряды ВСУ.

Женщина бросила работу в итальянской больнице и надела военный мундир в Украине. Сейчас проходит обучение. Ее взяли в одну из горно-штурмовых бригад в качестве боевого медика.

Рассказала, что за это время так и не набралась смелости посмотреть фото семьи. Но верит, что сделала верное решение, вернувшись в Украину.