Российский удар по супермаркету в Вишневом 22 ноября унес жизни двух женщин. Одной из погибших оказалась 56-летняя Ольга Николаенко, которая в момент удара спасла внука.

Как сообщил мэр Вишневого Илья Диков, пострадавшую Ольгу Николаенко после атаки в экстренном порядке доставили в больницу в Боярке, где медики боролись за ее жизнь. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Спасла внука в момент атаки

Погибшая была коренной жительницей Вишневого и посвятила себя работе в фармацевтической отрасли. В частности, она работала в компании "Дарница", а последние 14 лет занимала должность в отделе продаж компании "Дельта Медикал".

Родные вспоминают женщину как искреннего, светлого и полного жизненной энергии человека.

Она была любящей мамой и бабушкой, поддерживала родных, заботилась о своей пожилой маме. Во время вражеской атаки Ольга Викторовна защитила внука,

– рассказал Диков.

По его словам, коллеги ценили Ольгу Николаенко за умение находить общий язык, организованность и ответственность, в частности в работе с клиентами.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Разделяю ваше горе и боль утраты,

– написал мэр Вишневого.

Вражеский обстрел также взял жизнь 36-летней Марины Мойченко. В то же время предварительные сообщения о гибели третьего человека, мужчины, не подтвердились.

Напомним, в результате атаки на супермаркет Novus ранения получили 26 человек, среди которых трое детей.