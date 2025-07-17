Будет послом в США: биография уполномоченного по развитию сотрудничества Ольги Стефанишиной

Зеленский 17 июля назначил Ольгу Стефанишину Специальной уполномоченной по развитию сотрудничества с США. Она будет временно занимать эту должность.

Именно она была ответственной за координацию действий правительства по интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. Что известно об Ольге Стефанишиной и ее профессиональном пути – рассказывает 24 Канал.

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Что известно об Ольге Стефанишиной

Ольга Стефанишина родилась 29 октября 1985 года. Имеет два высших образования.

В 2008 году получила квалификацию юриста-международника и переводчика с английского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Через восемь лет окончила Одесский национальный университет, получив специальность в сфере финансов и кредита.

Обладает пятым рангом госслужащего и награждена почетной грамотой Кабинета Министров.

Какой была карьера Стефанишиной

С 2006 по 2007 год Стефанишина занималась частной юридической практикой. Затем работала в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства в должности специалиста-руководителя отдела правового обеспечения европейской интеграции с 2007 по 2010 год.

С марта по декабрь 2017 года занимала должность директора Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Секретариате Кабинета Министров.

В декабре 2017 года была назначена генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме.

4 июня 2020 года была назначена на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, заменив Вадима Пристайко.

Кроме того, с 17 августа 2020 года Стефанишина является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С 17 июля 2025 года бывшая вице-премьер временно назначена на должность Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Какую работу Стефанишина выполняла в должности вице-премьера

В должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишина выполняла несколько ключевых функций. Ее основная задача заключалась в координации действий правительства для интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

В частности, она работала над внедрением реформ, необходимых для соответствия критериям ЕС и НАТО, включая изменения в законодательстве, экономические реформы и усиление правовой системы.

Кроме того, Стефанишина участвовала в переговорах с представителями ЕС и НАТО, разрабатывала и внедряла соглашения, направленные на укрепление отношений между Украиной и этими организациями. Ее работа включала адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС, чтобы облегчить будущую интеграцию.

Также эта должность предусматривала обеспечение коммуникации между различными правительственными структурами, общественностью и международными партнерами по евроинтеграционным процессам.

Что известно о назначении на должность Спецпредставительницы по вопросам развития сотрудничества с США?

С 17 июля 2025 года бывшая вице-премьер назначена на должность Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США. Президент Владимир Зеленский подписал указ о временном назначении. Она будет занимать должность до утверждения Вашингтоном ее кандидатуры в качестве посла Украины в США.