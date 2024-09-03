Вице-премьер Ольга Стефанишина подала в отставку

В Верховную Раду Украины поступило заявление Ольги Стефанишиной об отставке. Она занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Такую информацию на фоне кадровых изменений среди чиновников сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Стефанишина подала в отставку

В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке,

– написал Стефанчук.

Украинский чиновник также добавил соответствующее фото вышеупомянутого заявления.



Ольга Стефанишина написала заявление на увольнение / Фото Руслана Стефанчука

Напомним, что Ольгу Стефанишину назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции еще 4 июня 2020 года. За такое решение проголосовали 255 депутатов Верховной Рады.

До этого с марта по декабрь 2017 работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров. В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

В 2019 году, после увольнения из Правительственного офиса, Стефанишина некоторое время работала в юридическом бизнесе. В том же году баллотировалась в Верховную Раду по спискам партии "Украинская стратегия Гройсмана", однако в парламент не попала.

К слову, в Офисе Президента начались обещанные кадровые изменения. Стало известно об увольнении одного из заместителей Ермака. Так, указом президента Украины Владимира Зеленского был уволен Ростислав Шурма.