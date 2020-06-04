Ольгу Стефанишину 4 июня назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. За такое решение проголосовали 255 депутатов Верховной Рады.

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Детали Ольга Стефанишина стала новым вице-премьером по евроинтеграции

Биография Ольги Стефанишиной

Родилась 29 октября 1985 года.

Училась в КНУ имени Шевченко – получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка. И в Одесском национальном экономическом университете – специалист по финансам и кредиту.

В 2006-2007 годах занималась частной юридической практикой. Затем до 2010 года работала специалистом-руководителем отдела по вопросам правового обеспечения европейской интеграции в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства. С 2010 по 2015 год – в Департаменте международного права/Департаменте европейской интеграции в Министерстве юстиции Украины.



Ольга Стефанишина / Фото Европейская правда

С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров. В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

В 2019 году, после увольнения из Правительственного офиса, Стефанишина определенное время работала в юридическом бизнесе. В том же году баллотировалась в Верховную Раду по спискам партии "Украинский стратегия Гройсмана", однако в парламент не попала.

Награждена Почетной грамотой Кабинета министров Украины.

Декларация Стефанишиной

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Стефанишина полностью или частично владеет тремя квартирами в Одессе и одной в Киеве.

Имеет автомобиль Toyota RAV4 2009 года выпуска. За прошлый год получила 800 тыс. грн зарплаты в секретариате Кабинета министров, других источников доходов и счетов в банках не указано.

Какие задачи в должности

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ее "высококлассным специалистом, который очень глубоко погружен в тематику и понимает, где мы пробуксовываем". И добавил, что одной из ее задач на посту станет восстановление работы правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции, который последние 8 месяцев работает без генерального директора.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее отмечал, что Стефанишина поразила нардепов, когда пришла на вечернее собрание "Слуги народа" 1 июня: "Спрашивали ее о вступлении нас в НАТО – она ​​на память знает все номера директив. Экономический комитет спрашивает, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм – она ​​сразу по памяти говорит, какие нужно принять директивы, а какие поменять. Энергетические вопросы точно так же".