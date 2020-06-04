Ольгу Стефанішину 4 червня призначили віцепрем’єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. За таке рішення проголосували 255 депутатів Верховної Ради.

Сайт 24 каналу розповідає, що відомо про Ольгу Стефанішину.

Деталі Ольга Стефанішина стала новим віцепрем’єром з євроінтеграції

Біографія Ольги Стефанішиної

Народилася 29 жовтня 1985 року.

Навчалася у КНУ імені Шевченка – здобула кваліфікація юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови. Та в Одеському національному економічному університеті – спеціаліст з фінансів і кредиту.

У 2006-2007 роках займалася приватною юридичною практикою. Потім до 2010 року працювала спеціалістом-керівником відділу з питань правового забезпечення європейської інтеграції в Державному департаменті з питань адаптації законодавства. З 2010 по 2015 рік – в Департаменті міжнародного права/Департаменті європейської інтеграції в Міністерстві юстиції України.



Ольга Стефанішина / Фото Європейська правда

З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів. У грудні 2017 року призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

У 2019 році, після звільнення з Урядового офісу, Стефанішина певний час працювала в юридичному бізнесі. Того ж року балотувалася у Верховну Раду за списками партії "Українська стратегія Гройсмана", однак до парламенту не потрапила.

Нагороджена Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

Декларація Стефанішиної

Згідно з декларацією про доходи за 2019 рік, Стефанішина повністю або частково володіє трьома квартирами в Одесі та однією у Києві.

Має автомобіль Toyota RAV4 2009-го року випуску. За минулий рік отримала 800 тис. грн зарплати в секретаріаті Кабінету міністрів, інших джерел доходів і рахунків у банках не вказано.

Які завдання на посаді

Так, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав її "висококласним спеціалістом, яка дуже глибоко занурена в тематику та розуміє, де ми пробуксовуємо". Та додав, що одним із її завдань на посаді стане відновлення роботи урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції, який останні 8 місяців працює без генерального директора.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше зазначав, що Стефанішина вразила нардепів, коли прийшла на вечірнє зібрання "Слуги народу" 1 червня: "Питали її про вступ нас до НАТО – вона на пам'ять знає всі номери директив. Економічний комітет запитує, яким чином ввести здоровий економічний протекціонізм – вона одразу по пам'яті говорить, які потрібно ухвалити директиви, а які поміняти. Енергетичні питання точно так само".