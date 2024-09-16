Забили и закопали в лесу: в Славутиче попрощались с жестоко убитой 33-летней Ольгой Ленченко

16 сентября в Славутиче похоронили 33-летнюю Ольгу Ленченко. Женщину разыскивали в течение нескольких дней, а тело нашли в лесу.

Как рассказали в полиции, трагический инцидент произошел 8 сентября. Женщина находилась в компании двух знакомых мужчин на соседней улице. С тех пор домой она не вернулась.

Смотрите также Был очень радостным, – мать Зинченко рассказала, о чем говорила с сыном в день убийства Фарион

Убил и спрятал в лесу

9 сентября в милицию обратилась мать пропавшей женщины. Позже стали известны детали ужасного убийства.

В тот день компания употребляла спиртные напитки. Когда один из мужчин ушел отдыхать, между Ольгой и 54-летним знакомым произошел конфликт. Мужчина нанес женщине удары руками по голове и телу. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

После злоумышленник пытался скрыть содеянное. Он поместил тело в багажник своего автомобиля и вывез в лес недалеко от города и закопал.

Сейчас нападающего задержали и поместили в СИЗО. Ему объявили подозрение по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

У убитой Ольги Ленченко остались мать и 11-летняя дочь.

Напомним, что в Румынии обнаружили гражданина Украины с огнестрельным ранением в голову.