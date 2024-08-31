Как сообщают местные СМИ, тело 26-летнего украинца было найдено утром в субботу в доме в уезде Ботошани. Возле погибшего следователи обнаружили охотничье ружье.

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Застрелен нелегал из Украины

Отмечается, что около 08:00 в полицию позвонил хозяин дома и сообщил о том, что у него дома – мертвый украинец. Как оказалось, погибший договорился с хозяином дома, что будет жить у него в обмен на работу по хозяйству.

Источники, близкие к следствию, утверждают, что погибший находился в стране несколько дней и пересек границу незаконным путем вместе с другим украинцем, который проживал вместе с ним.

Сейчас на месте инцидента проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Также не уточняется, где находится второй мужчина, и фигурирует ли он в расследовании.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства и нарушения правил хранения оружия.

К слову, в Перу гражданина Украины подозревают в жестоком убийстве своей подруги из России.