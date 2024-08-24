Полиция Дюссельдорфа отчитывается о задержании подростка в связи со смертельным нападением, произошедшим во время празднования в городе Золингене. Как пишут журналисты, задержан – молодой киргиз, который проживал в общежитии для беженцев.
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Полиция расследует убийство в Золингене
По словам свидетелей, подросток мог обсуждать планы нападения с ножом на фестивале, где он был замечен с вероятным нападающим.
Сейчас парень отказывается давать показания. Обвиняют его в том, что он не сообщил о запланированном преступлении.
Прокурор Маркус Касперс отмечает, что, согласно показаниям, неизвестный обсуждал с подростком намерения, которые могли быть связаны с совершением преступлением.
Немецкие СМИ добавляют, что орудие преступления – нож – было найдено в мусорном баке в центре Золингена.
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Вспомним, что трагедия произошла во время празднования 650-летия города Золинген, когда тысячи людей отдыхали и находились на улице. После нападения все празднования были отменены, а фестиваль остановил работу.