Полиция Дюссельдорфа отчитывается о задержании подростка в связи со смертельным нападением, произошедшим во время празднования в городе Золингене. Как пишут журналисты, задержан – молодой киргиз, который проживал в общежитии для беженцев.

Смотрите также "Очень важно иметь надежных друзей": Зеленский провел разговор с Шольцом

Полиция расследует убийство в Золингене

По словам свидетелей, подросток мог обсуждать планы нападения с ножом на фестивале, где он был замечен с вероятным нападающим.

Сейчас парень отказывается давать показания. Обвиняют его в том, что он не сообщил о запланированном преступлении.

Прокурор Маркус Касперс отмечает, что, согласно показаниям, неизвестный обсуждал с подростком намерения, которые могли быть связаны с совершением преступлением.

Немецкие СМИ добавляют, что орудие преступления – нож – было найдено в мусорном баке в центре Золингена.

Обратите внимание! Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение. Обычно такие заявления публикуются только после подтверждения смерти нападающего, который в этом случае, по информации следствия, остается на свободе.

Смотрите также "Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России

Вспомним, что трагедия произошла во время празднования 650-летия города Золинген, когда тысячи людей отдыхали и находились на улице. После нападения все празднования были отменены, а фестиваль остановил работу.