Дерипаска довольно резко отреагировал на сообщение об обысках. 20 октября в телеграме он написал, мол обыски проводили в "заброшенных домах".

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Депариска отреагировал на обыски ФБР

Хочется спросить: д***ра ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться кислым джемом из кладовых и парой бутылок водки, украденной в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска,

– написал олигарх из окружения Путина.

Кроме того, он считает, что:

"наблюдая за всем, что происходит в США, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, который продолжает с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли россиян в выборах президента США в 2016-м году";

время признать, что Трамп победил, не сам, ему помогли эти недотепы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно".

Что известно об обысках окружения российского олигарха Олега Дерипаски