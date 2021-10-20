Дерипаска доволі різко відреагував на повідомлення про обшуки. 20 жовтня у телеграмі він написав, мовляв обшуки проводили в "занедбаних будинках".

До теми ФБР проводить обшуки в Дерипаски – російського олігарха з оточення Путіна

Депариска відреагував на обшуки ФБР

Хочеться запитати: чи д***ра грошей Путіна знайшли вчора в цих занедбаних будинках? Чи вдалося підкріпитися кислим джемом з комор і парою пляшок горілки, вкраденої в кращих традиціях більшовицьких швондерів під час обшуку,

– написав олігарх з оточення Путіна.

Окрім того, він вважає, що:

"спостерігаючи за всім, що відбувається в США, не перестаю дивуватися якійсь позамежній тупості частини американського істеблішменту, який продовжує з завзяттям розкручувати цю байку про нібито колосальну роль росіян у виборах президента США в 2016-му році;

час визнати, що Трамп переміг, не сам: "Йому допомогли ці недотепи з Вашингтона, які так задовбали свій електорат, що він був готовий голосувати за кого завгодно".

Що відомо про обшуки оточення російського олігарха Олега Дерипаски