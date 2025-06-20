В рамках экстрадиции из Австрии одним из первых олигархов в Украину должны вернуть Лагуна, – СМИ

По данным СМИ, бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун одним из первых должен вернуться в Украину в рамках экстрадиции олигархов, которые выводили средства из страны и скрываются от украинского правосудия.

Об этом говорится в публикации издания "Коротко.Про", сообщает 24 Канал.

Заметьте Николай Лагун продолжает владеть оффшорами и хочет списать несколько миллиардов долгов, – СМИ

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время визита в Вену 16 июня 2025 года публично призвал власти Австрии сотрудничать в деле возвращения украинских экс-чиновников и олигархов, которые сбежали от украинского правосудия и "используют Европу, и, безусловно, Австрию, как тайник для хранения их украденных активов".

Это обращение пришлось на период активизации международно-правового сотрудничества: за 2023 – 2025 годы из европейских стран экстрадировали десятки преступников – как бизнесменов, так и пропагандистов-коллаборационистов.

Лагуна могут экстрадировать одним из первых

Одним из ключевых кандидатов на экстрадицию СМИ называют экс-владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна.

Оценочный объем убытков, нанесенных государству из-за банкротства "Дельта Банка" и сопровождавших его схем вывода денег, – более 50 миллиардов гривен. Кроме того, в "короткий перечень" очевидно попадают Дмитрий Фирташ (находится в Австрии уже 10 лет из-за нежелания местных властей предоставить разрешение на экстрадицию его в США, где его обвиняют в коррупционных сделках, в Украине – под санкциями), а также Олег Бахматюк (обвинения в незаконном выводе средств рефинансирования и банкротстве банков) и Геннадий Боголюбов (обвинения в соучастии в выводе средств из "ПриватБанка"),

– говорится в статье "Коротко.Про".

Авторы рассказывают: чтобы избежать ответственности, Лагун инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица. Он подал в Хозяйственный суд Киева заявление, где признал долги примерно на 7 миллиардов гривен, из которых 6 миллиардов – предложил списать, а остальные захотел выплачивать в течение нескольких сотен лет со своей символической зарплаты в Вене (около 14 тысяч гривен в месяц, то есть 300 евро).

Однако сам он еще с 2022 года фактически проживает в Австрии, куда сбежал, избегая ареста. В октябре 2024 года Николая Лагуна официально объявили в международный розыск за неявку на судебные заседания (он появляется из Вены онлайн). Несмотря на это, украинским властям до сих пор не удалось добиться его экстрадиции или хотя бы замораживания активов экс-банкира.

Журналисты отметили связи Лагуна с российским бизнесом

"Еще один резонансный аспект – связи Лагуна с российским бизнесом. В 2000-х годах одним из инвесторов "Дельта Банка" стал Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), один из нынешних теневых "переговорщиков" по "мирным договоренностям" с Россией. По данным журналистов, Дмитриев и Лагун вместе стояли у истоков роста "Дельты", при этом Дмитриев привлекал деньги, в частности, государственные российские, а Лагун разворачивал агрессивную экспансию бизнеса – не только в Украине, но и в России и Беларуси", – констатируют авторы.

По данным издания, даже после побега в Австрию Лагун продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму. В частности, владеет через подставных лиц недвижимостью и аграрными активами в Ялте, оформленными по российскому законодательству. Прямое сотрудничество со страной-агрессором не помешало ему избежать украинских санкций. В отличие от многих других олигархов, попавших под санкции СНБО за отмывание денег и связи с Россией, фамилии Лагуна длительное время не было в санкционных списках.

Скрываясь в Австрии, Лагун не может ссылаться на политические аспекты, поскольку амбиций в политике у него никогда не было. Более того, в Австрии он вообще может находиться "по российской линии": По данным журналистов, у его фактической любовницы, экс-главы правления "Дельта Банка" Елены Поповой гарантированно есть российский паспорт, и одной из причин его приобретения, вероятно, было именно желание избежать экстрадиции в Украину, говорится в статье.

Издание добавляет, что кейс Николая Лагуна также выглядит "простым" с точки зрения реализации: вполне конкретные финансовые убытки, большинство из которых вынуждено было покрыть государство, ряд доказанных эпизодов на десятки миллионов долларов, понятные активы, которые легко можно арестовать и отдать на погашение долгов. И при этом никаких политических подтекстов.

"Лагун – менее интегрирован в западный истеблишмент, не имеет покровителей, а объем обвинений – огромный и хорошо документированный. Экстрадиция экс-владельца Дельта банка могла бы стать хорошим "быстрым кейсом" для запуска процесса и демонстрации эффективности совместных усилий", – резюмирует издание.