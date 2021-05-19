Все дело в том, что большинство кресел в правительстве занимает правящее монобольшинство. Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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По его словам, всегда за каждым министром стоят более влиятельные люди – так устроена политика. Сейчас же, по мнению политтехнолога, эта функция нивелируется.

Олигархи уже не влияют на процессы, когда есть правящее монобольшинство,

– отметил Тизенгаузен.

Несмотря на это, он отметил, что они могут мотивировать определенные группы депутатов, даже внутри монобольшинства, но это сразу становится заметно – с депутатами проводят работу, некоторых исключают.

О Степанове

Что касается Степанова, как прокомментировал эксперт, то он никогда не прятался от каких-то "атак". За ним, вероятно, не стоит ни один из олигархов. Он самостоятельный, считает Тизенгаузен.

"Я помню его еще со времен, когда он возглавлял Одесскую обладминистрацию, он всегда был достаточно самостоятельным и умным игроком. Безусловно, мы его еще увидим в политике", – спрогнозировал специалист.

Справка. Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения 18 мая 2021 года. На этом посту политик находился с марта 2020 года.

На вопрос журналистки, почему "Голос" заявил, что не будет поддерживать ни одну кандидатуру, которую будет предлагать "Слуга народа", Тизенгаузен ответил, что каждую фракцию устраивал бы их собственный министр.

"Банковая назначает кандидатов, потому что может. Я уверен, что любая из политических сил в Верховной Раде, если бы имела монобольшинство, ни с кем бы не советовалась", – добавил он.

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