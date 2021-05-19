Уся річ у тім, що більшість крісел в уряді займає провладна монобільшість. Таку думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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За його словами, завжди за кожним міністром стоять більш впливові люди – так влаштована політика. Зараз же, на думку політтехнолога, ця функція нівелюється.

Олігархи вже не так впливають на процеси, коли є провладна монобільшість,

– наголосив Тизенгаузен.

Попри це, він зазначив, що вони можуть мотивувати певні групи депутатів, навіть всередині монобільшості, але це зразу стає помітно – з депутатами проводять роботу, деяких виключають.

Про Степанова

Щодо Степанова, як прокоментував експерт, то він ніколи не ховався від якихось "атак". За ним, ймовірно, не стоїть жоден з олігархів. Він самостійний, вважає Тизенгаузен.

"Я пам'ятаю його ще з часів, коли він очолював Одеську обладміністрацію він завжди був досить самостійний та розумний гравець. Безумовно, ми його ще побачимо в політиці", – спрогнозував фахівець.

Довідка. Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я 18 травня 2021 року. На цій посаді політик перебував з березня 2020 року.

На запитання журналістки, чому "Голос" заявив, що не підтримуватиме жодну кандидатуру, яку пропонуватиме "Слуга народу", Тизенгаузен відповів, що кожну фракцію влаштовував би їхній власний міністр.

"Банкова призначає кандидатів, тому що може. Я впевнений, що будь-яка з політичних сил у Верховній Раді, якби мала монобільшість, ні з ким би не радилась", – додав він.

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