В России следят за ситуацией вокруг вероятных санкций Европы, ведь понимают, что такое отключение от SWIFT, в частности. В то же время повлиять на действия российского режима не могут даже олигархи.

Однако публично на всех российских телеканалах постоянно говорится, мол, на страну санкции не повлияют. Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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"Понятно, что это будет очень сильный удар. Я думаю, что на самом деле то, что произойдет отключение от SWIFT и полное топливно-энергетическое эмбарго, пока маловероятно", – сказал Яковенко.

Однако он отметил, что серьезные изменения все же готовят. В то же время он обратил внимание на то, что осенью 2021 года произойдет смена политического руководства Германии и тот, кто придет, будет уже против "Северного потока-2".

Справка. В Европе выступили за расширение санкций против России. Речь идет об отключении России от системы SWIFT, а также – санкциях в отношении "Северного потока-2".

Какими могут быть последствия для России

"В период эпохи Ельцина олигархи могли "шатать трон", в путинское время олигархи ведут себя иначе. Они напуганы и сидят в совершенно "мокрых штанах" постоянно", – сказал Яковенко.

По его словам, сейчас олигархи не в состоянии "шатать трон" и полностью находятся под контролем спецслужб, а попытка повлиять на режим может плохо для них закончиться.

Игорь Яковенко отметил, что нужна большая концентрация протеста для того, чтобы переломить ситуацию внутри России. Он добавил, что сценарий не будет такой, как в 1990 году, когда люди выходили на улицы и режим разрушался.

Думаю, что будет более длительный период гниения режима, его постепенный распад, который закончится развалом Российской Федерации. Это будет третий и окончательный этап распада Российской империи,

– сказал журналист.

Игорь Яковенко о влиянии санкций на Россию: смотрите видео