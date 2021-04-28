У Росії стежать за ситуацією довкола ймовірних санкцій Європи, адже розуміють, що таке відключення від SWIFT зокрема. Водночас вплинути на дії російського режиму не можуть навіть олігархи.

Проте публічно на всіх російських телеканалах постійно мовиться, мовляв, на країну санкції Європи не вплинуть. Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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"Зрозуміло, що це буде дуже сильний удар. Я думаю, що насправді те, що відбудеться відключення від SWIFT й повне паливно-енергетичне ембарго, наразі малоймовірно", – сказав Яковенко.

Однак він зазначив, що серйозні зміни таки готують. Водночас він звернув увагу на те, що восени 2021 року відбудеться зміна політичного керівництва Німеччини й той, хто прийде, буде вже проти "Північного потоку-2".

Довідка. У Європі виступили за розширення санкцій проти Росії. Мовиться про відключення Росії від системи SWIFT, а також – санкції щодо "Північного потоку-2".

Якими можуть бути наслідки для Росії

"В період епохи Єльцина олігархи могли "хитати трон", в путінський час олігархи поводяться інакше. Вони налякані й сидять в абсолютно "мокрих штанах" постійно", – сказав Яковенко.

За його словами, наразі олігархи не в змозі "хитати трон" й цілком перебувають під контролем спецслужб, а спроба вплинути на режим може погано для них закінчитись.

Ігор Яковенко зазначив, що потрібна велика концентрація протесту для того, щоб переламати ситуацію всередині Росії. Він додав, що сценарій не буде такий, як у 1990 році, коли люди виходили на вулиці й режим руйнувався.

Думаю, що буде більш тривалий період гниття режиму, його поступовий розпад, який закінчиться розваленням Російської Федерації. Це буде третій й остаточний етап розпаду Російської імперії,

– сказав журналіст.

Ігор Яковенко про вплив санкцій на Росію: дивіться відео