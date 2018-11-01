Олигархи или политики: кто больше пострадает от санкций России

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Об их последствиях в Украине в студии 24 канала рассказали народный депутат Егор Соболев и журналист Александр Крамаренко.

– Санкции России больнее всего ударят по Тимошенко. В списке довольно много людей, которые никогда не были в восторге от проукраинской позиции, я не хотел бы их перечислять, но они там есть. К примеру, люди из предыдущей власти. Это определенное давление на предпринимателей Украины, которые имеют отношения с Россией. Вообще международная торговля имеет в себе такой инструмент как создание юридического лица на территории страны, куда поставляется продукция. Это делается для комфорта и удобства торговли, – сказал главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

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– Я думаю, что для России очень важно в любых действиях – во-первых, показать, как много врагов в Украине и какие здесь страшные чиновники, а во-вторых, запутать и дезориентировать весь мир. Я уверен, что в этом списке есть настоящие агенты Кремля, которые зависимы от России или из-за коррупции, или из-за других своих уязвимых мест, о которых Кремль знает, и часто еще со времен КГБ, – заявил Соболев.

– Очень пострадает Пинчук и его бизнес, потому что есть санкции в отношении производств, выпускающих трубы. Россия традиционно была крупным потребителем этой продукции, но в последние годы, за счет торговой войны, значительно уменьшилось присутствие Украины на российском рынке, – отметил журналист Александр Крамаренко.

– Мы должны понимать, что бизнесмены – очень предсказуемы люди, они понимают, что если идет война с Россией, то их бизнес находится в зоне очень большого экономического риска. В любой момент могут ударить, поэтому они начинали его сворачивать. Просто, чтобы обезопасить себя, добавил Крамаренко.