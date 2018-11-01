Олігархи чи політики: хто більше постраждає від санкцій Росії

1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Про їх наслідки в Україні в студії 24 каналу розповіли народний депутат Єгор Соболєв і журналіст Олександр Крамаренко.

– Санкції Росії найболючіше вдарять по Тимошенко. У списку досить багато людей, які ніколи не були у захваті щодо проукраїнської позиції, я не хотів би їх перелічувати, але вони там є. До прикладу, люди з попередньої влади. Це певний тиск на підприємців України, які мали стосунки з Росією. Взагалі міжнародна торгівля має в собі такий інструмент як створення юридичної особи на території країни, куди постачається продукція. Це робиться для комфорту та зручності торгівлі, – сказав головний редактор журналу "Гроші" Олександр Крамаренко.

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– Я думаю, що для Росії дуже важливо в будь-яких діях – по-перше, показати, як багато ворогів в Україні та які тут страшні урядовці, а по-друге, заплутати та дезорієнтувати весь інший світ. Я впевнений, що в цьому списку є справжні агенти Кремля, які залежні від Росії чи через корупцію, чи через інші свої вразливі місця, про які Кремль знає, і часто ще з часів КДБ, – заявив Соболєв.

– Дуже постраждає пан Пінчук та його бізнеси, бо є санкції щодо виробництв, які випускають труби. Росія традиційно була великим споживачем цієї продукції, але в останні роки, за рахунок торгівельної війни, значно зменшилася присутність України на російському ринку, – наголосив журналіст Олександр Крамаренко.

– Ми маємо розуміти, що бізнесмени – дуже передбачувані люди, вони розуміють, що якщо йде війна з Росією, то їхній бізнес знаходиться у зоні дуже великого економічного ризику. У будь-який момент можуть вдарити, тому вони починали його згортати. Просто, щоб убезпечитися, –додав Крамаренко.