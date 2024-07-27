Во Франции были диверсии на железной дороге перед Олимпиадой: сбои могут быть до конца выходных

Во Франции 26 июля перед открытием Олимпиады в Париже пострадала сеть высокоскоростных железных дорог. Туда совершили диверсию, вызвав хаос и осложнения движения для пассажиров.

Перебои в работе железной дороги могут продолжаться до конца выходных. Несмотря на это, открытие Олимпиады-2024 в Париже состоялось успешно.

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Что известно о диверсии врага на железной дороге во Франции

Французская государственная железнодорожная компания SNCF сообщила, что диверсанты или повредили, или пытались повредить пять сигнальных коробок и электрических установок на железной дороге между 01:00 и 05:30 в пятницу, 26 июля.

Одно место было в Куртален, к востоку от Ле-Мана и в 150 километрах к юго-западу от Парижа.

SNCF говорила о "массовой, широкомасштабной атаке, направленную на парализацию" ее услуг, включая поджог и кражу, направленную на кабели, не только в Куртален, но и в Паньи-сюр-Мозель, деревне за пределами восточного города Мец и Круазий, а также недалеко от северного города Аррас.

Еще одна попытка атаки на другой развязке TGV к юго-востоку от Парижа в Вержиньи была предупреждена работниками SNCF, которые как раз проводили техническое обслуживание на месте утром в пятницу.



Диверсии на железной дороге во Франции / Фото BBC

Саботаж был четко скоординированным, и последствия были мгновенными, в один из самых загруженных дней для железнодорожной системы Франции. Председатель SNCF Жан-Пьер Фаранду говорил о "преднамеренной, просчитанной, скоординированной" атаке, которая требовала значительных ремонтных работ.

Сотни застрявших, пассажиров, заполнили главные залы на Северном и Монпарнасском вокзалах, двух крупных железнодорожных узлах Парижа для путешественников на линиях к северу и западу от столицы.

Пассажиры на Северном вокзале терпеливо ждали новостей о задержке поездов не только во Франции, но и в Лондон, Брюссель и Амстердам.



Какие железнодорожные сообщения не работали во Франции после диверсий / Инфографика BBC

На соседнем вокзале Gare de L'Est, который обслуживает восток, представитель SNCF сказал, что компания перенаправила высокоскоростные поезда TGV на другие, медленные линии, что означало бы большие задержки и сбои, но также поддерживало бы движение сети.

Во второй половине дня 26 июля движение поездов во всех трех направлениях медленно восстанавливалось, но с ограниченным курсом, задержками до двух часов и некоторыми отменами.

Кто мог стоять за диверсиями на железной дороге во Франции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что последствия для железнодорожной сети были масштабными и серьезными, а разведывательные службы и силы порядка Франции были привлечены, чтобы найти и наказать тех, кто стоит за этими преступными действиями.

Один источник службы безопасности для французских СМИ предположил, что диверсии имели все признаки действий крайне левых. Однако Атталь отказался предполагать, кто мог стоять за саботажем.

Глава французского правительства призвал общественность быть осторожной, поскольку расследование только начинается, хотя он сказал, что тот факт, что диверсанты нацелились на высокоскоростную сеть железной дороги, указывает на осознание того, где она уязвима для атак.

Пока что французские власти не привязывали Россию к диверсиям на железной дороге.